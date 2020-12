Il 2020 della Juventus Women è stato un anno ricco di soddisfazione, nonostante le difficoltà. La squadra di Rita Guarino ha portato a casa lo Scudetto, nonostante la sospensione del campionato, ed è ripartita con 10 vittorie su 10, 30 punti, vetta della Serie A a punteggio pieno. Rimane l'amaro in bocca per il sorteggio di Champions League ma la partita di andata contro il Lione ha dimostrato che la distanza con i top club europei si è decisamente accorciata. Per celebrare l'annata delle Women, la Juventus ha preparato un video con tutti i gol. In questo primo volume sono presenti le marcature da gennaio a settembre.