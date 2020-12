Attraverso i propri profili social, la Juventus Women ha pubblicato la seconda parte del video che raccoglie tutti i gol dell'anno solare 2020. Il bilancio, per le bianconere, è sicuramente positivo: sia per la vittoria dello scudetto, sia per l'inizio della stagione in corso con 10 vittorie su 10 e primo posto in Serie A a punteggio pieno con 30 punti. L'eliminazione dalla Champions League lascia l'amaro in bocca, ma lascia anche la certezza che il divario con le top europee si è assottigliato.