Dal sito ufficiale Juventus:I prossimi giorni vedranno le giocatrici bianconere impegnate con le loro Nazionali.Ecco l'agenda delle partite.ITALIA (Caruso, Lenzini, Cantore, Girelli, Bonansea, Gama, Aprile): Doppio impegno in Nations League, contro Svizzera in trasferta il 22 e Svezia in casa il 26.FRANCIA (Peyraud-Magnin, Cascarino): sempre per la UNL partita a Valenciennes con il Portogallo e a Vienna con l'Austria, negli stessi giorni delle azzurre.SVEZIA (Sembrant, Nilden): Nations League anche per le scandinave, il 22 contro la Spagna a Goteborg e il 26 contro le Azzurre.OLANDA (Beerensteyn): Sfida al Belgio il 22 e alla Scozia il 26, sempre per UNLBOSNIA ERZEGOVINA (Sliskovic): La Nazionale bosniaca sarà impegnata contro Bielorussia e Slovenia per la Nations LeagueCANADA (Grosso): doppia sfida nelle notti fra il 22 e il 23 e fra il 26 e il 27 contro la Giamaica per la Women's Gold Cup, a Kingston prima e a Toronto poi.ITALIA UNDER 23 (Bellucci): due amichevoli per le Azzurrine, che giovedì 21 settembre affronterà l'Olanda e lunedì 25 settembre se la vedrà con le padrone di casa della Svezia.ITALIA UNDER 19 (Mustafic, Cocino, Gallo, Agazzi, Bellagente, Moretti): doppio test a Tirrenia contro il Belgio, il 22 e il 25 settembre.ITALIA UNDER 17 (Sossai, Massa Boa, Copelli, Robino, Ferraresi): Torneo a Lisbona contro Portogallo, Danimarca e Galles il 20, 23 e 26 settembre.IL CALENDARIOITALIA UNDER 17 - DANIMARCA | Lisbona | 20.09 h 16.00 | Torneo amichevoleITALIA UNDER 23 - OLANDA | Coverciano | 21.09 h 16 | AmichevoleITALIA UNDER 19 - BELGIO | Tirrenia | 22.09 h 16 | TestSVEZIA - SPAGNA | Goteborg | 22.09 h 18.30 | UNLSVIZZERA - ITALIA | San Gallo | 22.09 h 19.30 | UNLBELGIO - OLANDA | Neuven | 22.09 h 20.45 | UNLBIELORUSSIA - BOSNIA ERZEGOVINA | Gyor | 22.09 h 21 | UNLFRANCIA - PORTOGALLO | Valenciennes | 22.09 h 21.10 | UNLGIAMAICA - CANADA | Kingston | 23.09 h 2.00 | Women's Gold CupITALIA UNDER 17 - PORTOGALLO | Lisbona | 23.09 h 19.00 | Torneo AmichevoleITALIA UNDER 19 - BELGIO | Tirrenia | 25.09 h 16 | TestSVEZIA - ITALIA UNDER 23 | Falkenberg | 25.09 h 18.00 | AmichevoleITALIA UNDER 17 - GALLES | Lisbona | 26.09 h 11.00 | Torneo AmichevoleBOSNIA ERZEGOVINA - SLOVENIA | Zenica | 26.09 h 16 | UNLITALIA - SVEZIA | Castel di Sangro | 26.09 h 17.15 | UNLAUSTRIA - FRANCIA | Vienna | 26.09 h 18.30 | UNLOLANDA - INGHILTERRA | Utrecht | 26.09 h.20.00 | UNLCANADA - GIAMAICA | Toronto | 27.09 h 1.00 | Women's Gold Cup