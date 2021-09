La Juventus Women ama rivolgere i propri auguri alle giocatrici impegnate in nazionale, e oggi è giornata di qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2023. Sul profilo Twitter ufficiale del club bianconero sono spuntati foto e Gif di in bocca al lupo alle ragazze impegnate con le rispettive selezioni:con la sua Finlandia affronta la Slovacchia,con la Repubblica Ceca affronta Cipro,è impegnata con la Danimarca contro l'Azerbaigian,con la sua Svezia affronta la Georgia, dulcis in fundo c'è l'esercito di juventine che indossano la maglia azzurra dell'Italia nella trasferta con la Croazia ().