Dal sito ufficiale della Juventus:"IMBATTUTI IN APERTURA DI CAMPIONATO La Juventus ha sempre vinto nelle prime cinque partite di Serie A, segnando sempre almeno due gol.25 VITTORIE CONSECUTIVE La Juventus ha vinto le ultime 25 partite di Serie A, segnando 87 gol nel periodo e subendone appena 11.ROSUCCI ALLA PRIMA DI SERIE A Martina Rosucci ha segnato l'ultima volta nella stagione 2016/17 nel primo match di Serie A (Brescia-Chieti).GRANDE CARUSO La doppietta di ieri sera ha portato a quota 16 il bottino in campionato di Arianna Caruso con la Juventus. È stata anche la sua seconda doppietta in Serie A, dopo la doppietta contro l'Atalanta Mozzanica con la Res Roma nell'ottobre 2016."