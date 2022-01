Dal sito ufficiale della Juventus:



"STRISCIA INTERROTTA - La Juventus non pareggiava un incontro di Serie A dal match contro la Florentia (0-0 nel febbraio 2020); chiusa una striscia di 36 vittorie consecutive nella competizione.



PAREGGIO A CASA - Era dall’ottobre 2018 (pareggio 1-1 contro l’Atalanta Mozzanica) che la Juventus non otteneva l’intera posta in palio in un match interno di Serie A; da allora parziale di 33 vittorie con 23 clean sheets.



CERTEZZA VALE - Valentina Cernoia ha partecipato a cinque gol nelle ultime cinque gare di campionato (quattro gol e un assist) portando il suo totale a sei reti e tre assist in questa Serie A. Tra le centrocampiste del torneo solo Kamila Dubcová (10) ha partecipato a più reti rispetto alla bianconera.



IL QUARTO RUGGITO DI ARI - Arianna Caruso ha realizzato il suo quarto gol in questa Serie A; tutte le reti della centrocampista sono state realizzate tra le mura amiche.



ANDREA, ANDREA, ANDREA - Andrea Staskova ha fornito contro la Juventus il terzo assist del suo campionato partecipando così a cinque gol nelle ultime tre gare del torneo (due reti e tre passaggi vincenti); era dallo scorso marzo che la calciatrice non partecipava a gol per tre gare di fila."