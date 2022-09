Dal sito dellaQuello odierno è stato il primo pareggio tra Sassuolo e Juventus in Serie A.La Juventus ha pareggiato due delle ultime tre gare di campionato (1V), tanti segni X quanti quelli raccolti nelle precedenti 47 gare di Serie A.La Juventus è la squadra imbattuta da più turni di campionato (11), tra le formazioni attualmente presenti in Serie A.Il Sassuolo è la squadra contro cui Valentina Cernoia ha partecipato a più gol nelle ultime tre stagioni di Serie A: cinque (tre reti e due assist).Le ultime due partecipazioni a reti di Valeria Monterubbiano in Serie A sono arrivate contro la Juventus; assist quest’oggi e gol lo scorso 27 febbraio con la maglia dell’Empoli.Cecilia Salvai è stata la giocatrice che ha toccato più palloni (97) e completato più passaggi riusciti (82) nella partita.