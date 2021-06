Dal sito ufficiale della Juventus: "Questa è stata la stagione del primo trofeo in bianconero per Lina Hurtig, Dalila Ippolito e Matilde Lundorf, ma anche per le più giovani già aggregate alla prima squadra: Alice Berti, Sara Caiazzo, Valentina Soggiu e Michela Giordano. Per la prima volta la Juve ha segnato 9 gol in una gara casalinga, contro la Pink Bari in una gara ricca di inediti: il primo gol di Cecilia Salvai in campionato con la Juve e il primo poker di Cristiana Girelli in bianconero. A proposito di record, mai Arianna Caruso, prima giocatrice ad aver toccato quota 100 presenze in bianconero, aveva segnato sette gol in un singolo campionato di Serie A. È stata anche la stagione in cui una giocatrice della Juventus è arrivata a 50 reti in bianconero: si tratta di Cristiana Girelli, imitata, a stretto giro di posta, da Barbara Bonansea."