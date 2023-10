Dal sito ufficiale Juventus:Big match per le Juventus Women, che domenica 5 novembre alle 12.30 affrontano la Roma nella loro nuova casa, lo stadio Pozzo-La Marmora" di Biella, in quello che è a tutti gli effetti uno scontro al vertice, essendo le due squadre appaiate al primo posto in classifica.Per Juventus - Roma I biglietti sono gratuiti e per ottenerli è sufficiente iscriversi a Juventus.com e recarsi sulla sezione biglietteria.Si potranno prendere fino a 4 biglietti a testa, che all’ingresso dello Stadio verranno richiesti in formato cartaceo.Invitiamo a prenotare il biglietto - sempre attraverso il link che segue - nel settore a loro dedicato, vale a dire la Tribuna Ospiti.Vi ricordiamo l’indirizzo dello Stadio: Viale Macallé, 21.Ci vediamo a Biella!