Get your tickets for Sunday’s Derby d’Italia now! #JuveInter — Juventus Women (@JuventusFCWomen) September 8, 2022

Torna in campo la Serie A Femminile. Big match per la Juventus Women che domenica alle ore 14.30 presso lo Juventus Training Center di Vinovo ospiterà l'Inter dell'ex allenatrice bianconera Rita Guarino. Nella giornata di oggi sono state rese note le informazioni per la prenotazione gratuita dei biglietti. Di seguito il Tweet ufficiale della Juventus.