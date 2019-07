Non soltanto la Juventus di Maurizio Sarri, partita oggi verso Singapore per iniziare la propria tournée estiva in Asia, ma anche le Women di Rita Guarino hanno fissato tutte le amichevoli in vista della prossima stagione. Le elenca il sito ufficiale bianconero, tramite un comunicato:



"Ultimi giorni di vacanza per le Juventus Women, che si raduneranno il 25 luglio (due giorni più tardi per le reduci dal Mondiale). Partenza per il ritiro di Aymaville invece programmata per il 28 luglio: le Campionesse d’Italia resteranno in Valle d’Aosta fino al 4 agosto, dopodichè affronteranno alcune amichevoli. Ecco il calendario.



Domenica 11 agosto, ore 18 al JTC di Vinovo: Juventus-Lugano

16-18 agosto:

Womens Cup a Zurigo (partecipano Milan, Juventus, PSG e FC Zürich):

16 agosto ore 20: FC Zürich-Juventus

18 agosto ore 11 finale 3-4 posto e ore 14 finale 1-2 posto

Sabato 24 agosto, ore 17.30, JTC Vinovo: Juventus-Novese".