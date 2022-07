Dal sito ufficiale dellaLa stagione delle giovanili femminili è ufficialmente terminata da pochissimo, con lo scintillante Scudetto Under 15 e le finali dell'Under 19e dell’Under 17, ma è già tempo di pensare all’annata che sta per iniziare.E allora sono pronti i calendari delle ripartenze, per tutto il mondo Juventus Youth al femminile, che sarà coordinato da Carola Coppo, in qualità di Head of Women Academy dopo diversi anni di esperienza all’interno della segreteria del settore giovanile femminile, dal coach italo-australiano Stephen Busso (Technical Coordinator) che coordinerà i programmi tecnici delle varie squadre giovanili e da Marco Borgese (Individual Development Coach) che, dopo l’importante parentesi come vice allenatore dell’Under 17 femminile al fianco di Mister Scrofani, curerà lo sviluppo individuale delle giovani atlete dell’intero settore.SQUADRA PER SQUADRA…L’Under 19 si ritroverà il 9 agosto, sotto la guida di Coach Silvia Piccini, del vice Luca Scarcella, del preparatore atletico Andrea Pasquariello e del preparatore dei portieri Alberto Maja.Il giorno dopo riparte l’Under 17, allenata da Fabio Scrofani (vice allenatore Alessio Vaccariello, preparatore atletico Edoardo Cardelli e preparatore dei portieri Alberto Cantaluppi), mentre il 16 via alla stagione delle Campionesse d’Italia Under 15, sempre con Luca Vood in panchina insieme a Fabrizio Franco (collaboratore tecnico), Enrico Picco (preparatore atletico), Davide Pollone (preparatore dei portieri).Il 23 agosto è la data della ripartenza Under 14, allenata da Mirko Lombardo (preparatore atletico Carlotta Lezoli, preparatore dei portieri Riccardo Moriondo); il 24 via all’Under 13 (allenatori Alessio Pini e Fabrizio Franco, preparatore dei portieri Riccardo Moriondo).Infine, il 27 agosto, ripartono l’Under 11 (allenatori Federico Lombardi e Giacomo Garello, preparatore dei portieri Graziano Bruno) e l’Under 9 (allenatrice Claudia Bazzara, preparatore dei portieri Graziano Bruno).Buona ripartenza, ragazze!