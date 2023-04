Dal sito dellaLa Juventus Women è arrivata a questa pausa per le Nazionali forte di due vittorie consecutive nella Poule Scudetto contro le due milanesi, Inter e Milan. Ora la Serie A si ferma per lasciare spazio agli impegni delle varie Selezioni e come sempre sono tante le bianconere chiamate in causa.ITALIASono nove le giocatrici allenate da Joe Montemurro che vestiranno la maglia dell'Italia in questa sosta: Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Sofia Cantore, Arianna Caruso, Valentina Cernoia, Sara Gama, Cristiana Girelli, Martina Lenzini e Cecilia Salvai. Al "Tre Fontane" di Roma le Azzurre giocheranno l'unica gara in programma in questi giorni: l'amichevole con la Colombia, un'altra delle squadre partecipanti al Mondiale che si terrà quest'estate dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda. Sarà l'ultimo test match prima del raduno di preparazione alla Coppa del Mondo. Appuntamento, dunque, per martedì 11 aprile alle ore 16:30.FRANCIAConvocazione con la Nazionale transalpina per Pauline Peyraud-Magnin che giocherà due amichevoli internazionali con avversarie che prenderanno parte - proprio come la Francia - al prossimo Mondiale. La prima di queste è in programma per venerdì 7 aprile e la Selezione francese affronterà a Clermont-Ferrand (alle ore 21:10) la Colombia, la seconda si giocherà martedì 11 aprile a Le Mans (sempre allo stesso orario del primo test match) con il Canada di Julia Grosso e sarà, dunque, il più classico dei derby bianconeri in Nazionale.SVEZIASono due derby scandinavi quelli che attendono la Svezia di Linda Sembrant in questa sosta. Il primo la Nazionale svedese lo giocherà venerdì 7 aprile a Malmö con la Danimarca, il secondo verrà disputato a Göteborg martedì 11 aprile con la Norvegia. Anche in questo caso saranno due sfide utili in vista della prossima Coppa del Mondo.OLANDAGermania e Polonia saranno le due avversarie dell'Olanda di Lineth Beerensteyn nelle due amichevoli in programma a Sittard (la prima) e a Rotterdam (la seconda) rispettivamente venerdì 7 aprile e martedì 11 aprile.CANADACome anticipato in precedenza, per Julia Grosso e il suo Canada c'è in programma un solo test match e sarà il derby bianconero con la Francia di Peyraud-Magnin.UNDER 23 - ITALIA E SVEZIAIn programma in questa sosta due impegni per Roberta Aprile con l'Italia Under 23. Ad attendere le giovani Azzurre due amichevoli con le pari età dell'Olanda, giovedì 6 aprile (ore 15:30), e con la Norvegia Under 23, lunedì 10 aprile (ore 14:30). Entrambi i test match si giocheranno a Coverciano.Paulina Nyström, Evelina Duljan e Amanda Nildén invece, hanno risposto alla chiamata della Svezia Under 23. Due amichevoli anche per le giovani scandinave che affronteranno Spagna e Portogallo rispettivamente nelle giornate di giovedì 6 e lunedì 10 aprile.ITALIA UNDER 19Chiamata nell'Italia Under 19 per Eva Schatzer ed Elisa Pfattner. La prima, dopo tre giorni di raduno con la Nazionale A, raggiungerà le compagne dell'Under 19. Tre sfide attendono le Azzurrine, tutte valevoli per la qualificazione al prossimo Europeo di categoria.Questi i primi tre appuntamenti della fase a gironi:Italia - Grecia --> mercoledì 5 aprile, ore 15:30 - NovaraItalia - Bosnia ed Erzegovina --> sabato 8 aprile, ore 15:30 - NovaraItalia - Austria --> ore 15:00, martedì 11 aprile - Novara