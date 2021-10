"La sconfitta, di misura, per 1-2 in UEFA Women's Champions League contro il Chelsea mercoledì sera è stata l'ultima partita delle Juventus Women prima della sosta per le Nazionali. Una sosta che vedrà nuovamente diverse bianconere impegnate con le rispettive Selezioni.L'Italia sarà impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali del 2023 contro Croazia (22 ottobre) e Lituania (26 ottobre), con nove bianconere convocate. Tra queste Lisa Boattin, Cecilia Salvai, Martina Lenzini, Valentina Cernoia, Martina Rosucci, Arianna Caruso, Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Sara Gama.Sia Sofie Pedersen che Matilde Lundorf faranno parte della Nazionale danese nelle gare di qualificazione ai Mondiali contro Bosnia (21 ottobre) e Montenegro (26 ottobre), mentre Lina Hurtig raggiungerà la Svezia per la sfida di qualificazione contro l'Irlanda (21 ottobre) e l'amichevole contro la Scozia (26 ottobre).Sono state convocate anche Tuija Hyyrynen che, con la Finlandia, giocherà la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Georgia (21 ottobre), Pauline Peyraud-Magnin che rappresenterà la Francia nella gara di qualificazione contro l’Estonia (22 ottobre) e successivamente contro il Kazakistan (26 ottobre), e Andrea Staskova che con la sua Repubblica Ceca affronterà l'Islanda (22 ottobre).Saranno diverse anche le bianconere in servizio con le rispettive Nazionali giovanili: Amanda Nilden, impegnata con la Svezia Under 23, affronterà due amichevoli contro Belgio (21 ottobre) e Norvegia (25 ottobre), mentre Roberta Aprile e Agnese Bonfantini faranno parte delle Azzurre Under 23 che sfideranno Spagna (21 ottobre) e Olanda (25 ottobre).Alice Giai, Elisa Pfattner, Valentina Soggiu, Chiara Beccari, Nicole Arcangeli e Sofia Bertucci, invece, sono state convocate dall'Italia Under 19 per affrontare la Polonia (20 ottobre) e l’Azerbaigian (23 ottobre) nel Turno 1 del Campionato Europeo Under 19, mentre la coppia Ginevra Moretti ed Eva Schatzer faranno parte della Nazionale italiana Under 17."