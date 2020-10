Un problema particolarmente significativo per il mondo femminile è quello del tumore al seno. Tanto che il mese di ottobre è istituzionalmente dedicato alla prevenzione per questa malattia. E proprio per aderire pienamente a questo "Ottobre rosa" la Juventus Women ha posato vestita di rosa. Un'ottima motivazione per abbandonare i tradizionali colori bianconeri. La foto delle ragazze della Juve è stata postata su Instagram da Cecilia Salvai. In piedi al centro della foto Sara Gama, che non può ancora tornare in campo per l'infortunio ma è sempre in prima linea per promuovere i valori sportivi e non.