Terzaper la, la prima per mister Joe. E allo stadio Stirpe di Frosinone è un'esplosione di gioia per le bianconere, che hanno conquistato il trofeo battendo per 2 a 1 ildi Maurizio Ganz al termine di una partita non particolarmente brillante, ma preparata in un momento di evidente difficoltà con diverse defezioni anche a causa del Covid. A chiudere il match il gol all'88' di Girelli, mentre la rete del pareggio Juve è arrivata da un autogol di Bergamaschi al 50', dopo il vantaggio iniziale delle rossonere con Grimshaw. Ma ora è tempo di esultare, di alzare le braccia al cielo per l'ennesima vittoria bianconera. Ecco il video pubblicato dal club sui social: