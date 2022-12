Questa sera laaffronterà loall'Allianz Stadium con l'obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per l'accesso alla fase a eliminazione diretta di. Il sito ufficiale del club bianconero fa il punto sul momento della squadra svizzera.Dopo un inizio di stagione complicato con due sconfitte nelle prime tre partite, lo Zurigo ha collezionato sette vittorie consecutive in campionato salendo al secondo posto in classifica a sei punti dal Servette, che vanta un record del 100% di successi. La vittoria più recente, 2-0 in casa del Rapperswil-Jona il 13 dicembre, è stata la prima partita della seconda metà della stagione di Super League. Lo Zurigo ha vinto otto e perso due delle 10 partite di campionato giocate finora ed è capocannoniere del torneo con 36 gol segnati, oltre ad avere la seconda miglior difesa con 11 gol subiti.Non altrettanto positivo il cammino europeo. Le campionesse di Svizzera, infatti, hanno perso tutte e quattro le partite di Champions League 2022/23, con un gol fatto e 12 subiti. Dopo la sconfitta alla prima giornata contro le bianconere a ottobre, con gol di Valentinae Barbara, lo Zurigo ha perso le tre partite successive, 3-1 in casa dell'Arsenal e poi due sconfitte contro il Lione (3-0 nella gara interna e 4-0 in Francia).