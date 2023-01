Sono tre le giocatrici della Juventus Women inserite nella top 11 di giornata di Opta. Di seguito giocatrice e motivazione:- Sara Gama: La bianconera è l’unica giocatrice con due assist all’attivo in questo turno di campionato e quella che conta il numero più alto di passaggi riusciti (76 – almeno tre più di qualsiasi altra).- Lisa Boattin: Tre occasioni create – di cui un assist – per la bianconera nella gara con la Sampdoria; nessun difensore in questo turno ne conta di più. Cinque inoltre le sue conclusioni totali – tra le colleghe di reparto ha fatto meglio solo Beatrice Merlo (sei).- Cristiana Girelli: Oltre ad essere l’unica giocatrice con più di due gol all’attivo in questo turno (tre) la bianconera è stata anche quella che ha tirato più volte nello specchio della porta (quattro).