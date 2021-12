Dal sito ufficiale della FIGC:"Ecco i facts relativi alla Top 11 del girone di andata della Serie A Femminile TimVision:● Diede Lemey (POR) – Tra i portieri che hanno collezionato 11 presenze nelle prime 11 giornate di questa Serie A, Diede Lemey è quella che vanta la percentuale di parate più alta (78%). In generale, inoltre, nessun portiere conta più clean sheet (cinque) nel girone d’andata.● Anja Sønstevold (TD) – Anja Sønstevold è la giocatrice di movimento che ha disputato più minuti (975) per l’Inter nel girone d’andata e uno dei cinque difensori che in questo intervallo temporale ha partecipato a più di due gol in campionato (tre – una rete e due passaggi vincenti).● Allyson Swaby (DC) – Allyson Swaby è il difensore che vanta più passaggi riusciti (660) nel girone d’andata e quello con la più alta percentuale di passaggi completati (89%).(DC) – Cecilia Salvai è la giocatrice della Juventus con più minuti disputati (846) nel girone d’andata e il difensore che ha completato più passaggi lunghi (72) nelle prime 11 giornate di campionato.(TS) – Lisa Boattin è il difensore che ha partecipato a più gol (sei – due reti e quattro assist) nel girone d’andata della Serie A 21/22.● Andressa Alves (CC) – Andressa Alves è la giocatrice che ha creato più occasioni (30) nel girone d’andata di questo campionato.● Yoreli Rincon (C) – Yoreli Rincon è la centrocampista che ha partecipato a più gol (nove – tre reti e sei assist) nel girone d’andata della Serie A 21/22, quella che, in generale, ha servito più passaggi vincenti (sei) e che ha completato più dribbling (29).● Kamila Dubcová (C) – Kamila Dubcová è l’unica giocatrice che nel girone d’andata di questo campionato ha messo a segno più di tre reti e più di tre assist (quattro e quattro). In generale solo Andressa inoltre (30) ha creato più occasioni della giocatrice ceca (24) nelle prime 11 gare nella competizione.● Valentina Giacinti (AD) – Valentina Giacinti è la giocatrice che conta più tiri nello specchio (22, almeno quattro più di qualsiasi altra) nel girone d’andata. Inoltre, solo Daniela Sabatino (otto) ha segnato più reti dell’attaccante del Milan (sette).● Daniela Sabatino (ATT) – Daniela Sabatino è la giocatrice che ha partecipato a più gol nel girone d’andata (10 – otto reti e due assist), nonché la miglior marcatrice nelle prime undici giornate con otto marcature all’attivo.(AS) – Cristiana Girelli è la giocatrice che conta più gol di testa (cinque, almeno due più di qualsiasi altra giocatrice) nelle prime 11 gare della Serie A 21/22 e quella che ha concluso più volte di testa (sette) nello specchio della porta."