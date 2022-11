Sono ben tre le giocatrici dellaWomen inserite dalla FIGC nella top 11 stando alle statistiche di OPTA. Si tratta di Lisa Boattin, Matilde Lundorf e Sara Gunnarsdottir.Matilde: La giocatrice della Juventus ha completato due cross su azione in questo turno (nessuna ha fatto meglio) ed è stata la migliore tra le compagne di squadra per respinte difensive (tre)Lisa: Oltre al gol del momentaneo pareggio con il Parma, il terzino della Juventus in questo turno ha giocato 101 palloni – solo Manuela Giugliano (103) ha fatto meglio nella giornata appena conclusa.Sara: Oltre al gol vittoria contro il Parma, la bianconera è stata la centrocampista con la più alta percentuale di passaggi riusciti nella trequarti avversaria tra quelle che ne hanno tentati più di 10 nella giornata appena conclusa (84% - 16/19).