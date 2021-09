Cristiana Girelli è una giocatrice davvero formidabile, una delle più forti azzurre di sempre, bomber implacabile che esattamente tre anni fa segnava il primo di 64 gol con la maglia della Juventus Women. Un bottino destinato ad aumentare ancora e costruirne ancora di più la leggenda.

La Juve ha condiviso oggi su Twitter il video di quella rete da cui tutto iniziò, contro il Chievo:

@cristianagire scored her first goal in & #OnThisDay.



Her tally is 64 goals and pic.twitter.com/BPOK7MRdZ1