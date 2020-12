"Cristiana Girelli ha messo a segno oggi il gol numero 200 della Juventus Women in Serie A (69 partite giocate, 2,9 di media a match). Traguardo."



Questo è quanto rivela Opta, che con questa statistica mette ulteriormente in evidenza la dominanza delle bianconere sul calcio femminile italiano. Arrotondando lievemente, tre reti a partita. E il gol numero 200 nella giovane storia della Juve Women, realizzato nel successo di oggi in rimonta sul campo del Napoli, non poteva che essere opera della bomber del momento in Serie A!