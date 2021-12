La Juventus Women nell'estate 2020 ha messo a segno davvero un colpo di caratura internazionale ingaggiando Lina Hurtig. Ieri è arrivata per l'attaccante svedese la gioia di un gol alla presenza numero 50 con la nazionale scandinava. La Svezia ha battuto la Slovacchia 3-0 nelle qualificazioni ai Mondiali femminili del 2023, e Hurtig ha sbloccato il risultato.

Qui di seguito i complimenti della Juve alla sua giocatrice:

50 Swedish caps graced with a goal!



Well done again, Lina for another stellar display! #FIFAWWC https://t.co/SImwgScS6s