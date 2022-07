Tragedia per Pauline. Secondo quanto annunciato in Francia da RTL, la compagna e convivente del portiere dellae della Nazionale francese,, è stata trovatail 4 luglio scorso nel loro appartamento di Torino, e al momento sono in corso le indagini degli inquirenti italiani per approfondire le cause del decesso, che al momento non sono state rese note. Le due donne si erano unite civilmente nel 2020.La giocatrice bianconera, al momento, è impegnata nelle partite dell': il 5 luglio, il giorno dopo il dramma, era partita alla volta dell'Inghilterra dopo aver usufruito, come le sue compagne, di tre giorni di riposo dopo tre settimane di ritiro e un'amichevole contro il Vietnam. Stando a quanto riferito da Lfootball, l'agenzia sportiva che gestisce gli interessi e l'immagine di Peyraud-Magnin ha comunicato di non avere "nessun commento sulla vita privata" della giocatrice della Juve. Secondo L'Equipe, però, alcune settimane prima della tragedia le due donne si erano separate.