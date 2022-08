, Joe Montemurro e la Juventus Women riabbracciano le nove nazionali italiane reduci dall'Europeo, ma non solo.questa mattina torneranno a respirare l'aria juventina, dopo l'esperienza in Inghilterra, non esattamente felicissima. Con loro, anche Julia, esterno islandese e nuova arrivata nel gruppo di Montemurro. I primi impegni? Un'amichevole, fissata l'11 in casa delle svizzere del Servette. Una settimana dopo, ecco l’esordio in Champions contro il Racing FC Union Luxembourg nel primo turno preliminare.9.30 - Terminano le visite di Julia9.25 - Firme e sorrisi per Barbara, appena arrivata al JMedical.9.00 - Arriva anche8.50 - Ecco, primo giorno anche per loro.8.30 -sono al JMedical. La terza ad arrivare è stata