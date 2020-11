La Juventus Women domani alle 14.30 intraprenderà l'avventura in Coppa Italia facendo visita alla Pink Bari. Le ragazze di coach Guarino, prive delle infortunate Gama (seppur prossima al rientro) e Hurtig, e della Salvai positiva al Covid-19, affronteranno una partita sulla carta non proibitiva, ma non bisogna allentare la pressione e mantenere un ruolino di marcia che in questo inizio stagione parla di 8 vittorie su 8 in campionato. La Juve ha pubblicato sui propri canali social ufficiali un breve estratto del torello di allenamento di oggi pomeriggio