L'attaccante dellaWomen Lindseyha parlato al canale Twitch ufficiale della Juventus ( QUI l'integrale) queste le sue parole sulla chiamata bianconera:"Un onore ricevere la chiamata della Juventus. È stata un’opportunità molto grande per andare in una squadra che ha vinto tanto e ha fatto un grande percorso in Europa. È sicuramente uno step di crescita per la mia carriera e per la mia immagine, perché rappresenti la Juventus. Non mi aspettavo la chiamata della Juventus e sono rimasta un po’ spiazzata. In questa maglia ci sono tanti trofei e tanta storia. Vedere tutte le leggende nella serata dei 100 anni della famiglia Agnelli ti fa capire quanto ha fatto questa squadra. Ti responsabilizza perché devi avere il rispetto della maglia. Hai l’obbligo di vincere".