Intervenuta in esclusiva ai nostri microfoni, Lindseyha parlato anche dell'imminente sfida dellacontro la. Ecco il suo commento: "La prepariamo come le altre, sarà una sfida bella, consapevoli che affronteremo le campionesse in carica. Non c’è pressione perché dopo questa partita ne avremo ancora parecchie. Speriamo di fare un bello spot, come quello contro la Fiorentina per dare una bella immagine della Serie A Femminile, invogliare la gente a venire allo stadio e a guardare il calcio femminile in tv. Una partita bellissima da giocare per noi ma bella anche per chi la guarda”.