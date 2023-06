Il nuovo acquisto dellaWomen Lindseysi è presentata ai canali ufficiali della Juventus. Le sue parole:"Sono molto felice, una società precisa e organizzata, complesso importante per femminile e giovanili. Mi arriva sensazione di professionalità"."Sono quattro anni che sono in Italia, sono cresciuta molto, un momento importante con un'età importante per fare qualcosa di più grande"."Continuare a crescere, trovare regolarità al top che mi manca da quando sono arrivata in Italia. Voglio vincere dei trofei con questa società"."Quando sentiamo Thomas in Italia è un giocatrice veloce. Mi piace giocare, stile di gioco, essere dominante, giocare in uno contro uno e diventare pericolosa o cinica davanti alla porta"."Guardavo quando giocava Le Sommer in Francia, anche Diani, Cascarino".