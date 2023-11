Le parole di Lindesynel post Juve Women-Inter:ALLA JUVE - Da quando sono arrivata mi sono messa a disposizione, ho sempre lavorato e oggi mi ha portato bene. Sto lavorando per aiutare la squadra, oggi è andata bene, sono contenta soprattutto per la squadra.REPARTI – Siamo in 11, vuol dire che tutte si aiutano. Davanti abbiamo concretizzato di più, ma è stato un lavoro di squadra, siamo state organizzate, tutte hanno contribuito alla vittoria.CONDIZIONI – Solo crampi, niente di grave, ci sta.ESULTANZA – Per dire che sono calma, continuo a lavorare.