La Juventus Women ha approcciato alla grande il girone di Champions League femminile, vincendo 3-0 in Svizzera contro il Servette. Adesso appuntamento mercoledì prossimo contro il Chelsea. Esattamente come i colleghi uomini, le ragazze di mister Montemurro affronteranno la squadra di Londra. E lo faranno all'Allianz Stadium! Un passo importante e doveroso per il calcio praticato dalle donne, che sta prendendo sempre più piede.