“Sono tornate! Le Bianconere si sono sottoposte ai test medici al J|Medical in vista della pre-season!” Con questo tweet, la Juventus ha annunciato che la squadra femminile ha svolto le visite mediche per l’imminente ritorno in campo per la preparazione alla prossima stagione. Quella in corso si è chiusa anzitempo, con l’annullamento del campionato e l’assegnazione d’ufficio dello scudetto alla squadra di Rita Guarino.