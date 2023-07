Le parole di Manuela, giocatrice della Roma e della Nazionale, in conferenza stampa:"È una grande soddisfazione per noi, per la società, ma soprattutto per tutto il calcio femminile italiano. Se siamo qui in tante vuol dire che ci reputano importanti ed è un’iniezione di autostima in più. Rivalità con la Juve? In Nazionale non esistono blocchi, siamo un gruppo unito".