Tegola per Joe Montemurro che si appresta all'esordio in campionato contro il Como. Infortunio per Barbara Bonansea e Sofie Junge Pedersen. Di seguito il comunicato ufficiale della JuventusSofie Pedersen e Barbara Bonansea sono state sottoposte ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra di Pedersen e una lesione di grado moderato dell'adduttore lungo della coscia destra di Bonansea. Le due calciatrici hanno iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.