La Juventus Women riposa e guarda le sue giocatrici impegnate con le proprie nazionali. Oggi si sono giocate, tra le tante partite, anche due amichevoli che hanno messo in evidenza le doti in particolare di due bianconere. Quella tra Italia e Islanda è finita 1-1, con Vilhjalmsdottir che ha risposto al vantaggio-lampo di Giacinti, e Laura Giuliani che ha effettuato una parata decisiva nel finale per mantenere il pari. E poi la vittoria per 4-2 della Svezia in Polonia: Lina Hurtig ha apposto il suo sigillo al poker svedese. Anche lei, come Giuliani, sugli scudi nei minuti di recupero.