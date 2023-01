Un lavoro preciso e minuzioso, di studio, di esplorazione. Di piste che si aprono e poi si chiudono, di nomi che vengono valutati.: una prima punta che possa passarsi il testimone con Cristiana Girelli quando serve. D’altronde, questa è stata una delle difficoltà della prima parte di stagione: tanti i chilometri percorsi in campo dalla numero dieci e a volte è mancata la lucidità necessaria, per far svoltare le partite. E’ mancato quel dettaglio che in Europa, soprattutto in Europa, può fare la differenza.. Quel mercato sondato l’anno scorso e che portò a Torino Julia Grosso. Gli occhi della dirigenza bianconera, però, sono particolarmente attenti anche a quello che si muove in giro per il continente europeo. E ancora una volta, come in Champions League, come con Sara Gunnarsdottir, ad intrecciarsi potrebbero essereNella lista delle calciatrici valutate da Stefano Braghin, per l’attacco da mettere a disposizione di Joe Montemurro, infatti,. La calciatrice nazionale danese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e appare ad oggi difficile che possa rinnovare con il club transalpino. Un’occasione di mercato, dunque, che l’ha postq sotto i riflettori della Juventus e di diversi altri club di prima fascia, come l’Arsenal.