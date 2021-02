Le parole rilasciate a Juventus Tv da Maria Staskova alla vigilia del match contro l'Empoli: "La partita di andata era difficile ma noi abbiamo fatto benissimo. Abbiamo vinto e questo era l'importante. Domani dovremo vincere, ovviamente. Quando sono arrivata alla Juve ero nervosa perché non conoscevo la lingua, ora mi sento molto bene. Girelli è una grande bomber, mi piace come gioca, come protegge la palla con il corpo, questo lo devo imparare da lei, ma anche come tira i rigori. Come gruppo ci divertiamo insieme, mi trovo molto bene con Tuiya e Mari (Hyyrynen e Maria Alves ndr) perché siamo amiche ma anche con il resto della squadra e questo si vede in campo. Alla Juve tutto mi ha emozionato, è una grande squadra ed è il sogno di tutti stare qua".