L'attaccante Andreaha parlato ai microfoni di JTV del suo inizio di stagione con la, che venerdì pomeriggio affronterà in campionato la. "Sono contenta di aver segnato contro grandi squadre come. Spero di continuare così", le sue dichiarazioni. "vuole migliorare il mio modo di difendere la palla con i difensori, anche tecnicamente. Siamo più unite come squadra, questo si vede anche sul campo. Come essere decisiva dalla panchina? È difficile entrare così in campo. Io devo pensare a fare bene, ad aiutare la squadra segnando per vincere la partita". E ancora: "Non voglio dire che siamo favorite contro la Sampdoria perché tutte le squadre in Serie A sono forti. Dobbiamo fare una bella partita e vincere. Questa è la cosa più importante. All'Allianz Stadium si vivono tante emozioni perché ci sono tante persone. Speriamo di giocare bene per i nostri tifosi come contro il".