Andrea Staskova "bestia nera"" per il Milan. L'attaccante della Juventus Women è un vero e proprio "pericolo pubblico" per le rossonere, avversarie della squadra di Montemurro nella finale di Supercoppa Italiana femminile in programma dalle 14.30 di oggi allo stadio di Frosinone. Contro la formazione attualmente allenata da Ganz, infatti, la 21enne ceca si è sempre scatenata: ben quattro i gol già messi a referto contro il Milan, tutti in Serie A, tra cui la doppietta realizzata lo scorso dicembre. Solo all'Empoli ha segnato di più, sei reti in totale. Riuscirà a rifarsi anche oggi?