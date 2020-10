La Juventus Women ha appena rinnovato il contratto di 5 giocatrici per altre due stagioni: ​Lisa Boattin, Arianna Caruso, Aurora Galli, Vanessa Panzeri e Andrea Staskova. Non si è fatta attendere la reazione di quest'ultima. La 20enne attaccante croata, arrivata nel 2019 dallo Sparta Praga, ha diffuso sui propri social una foto davanti al logo della Juventus e il messaggio "Felice di continuare a far parte della famiglia fino al 2022, farò tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi comuni". La Staskova nel 2019-2020 ha segnato 7 reti tra tutte le competizioni.