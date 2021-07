A breve la stagione della Juventus Women ricomincerà. Questa volta, ai cancelli di Vinovo, ad attendere le calciatrici non ci sarà Rita Guarino ma Joe Montemurro, il nuovo coach. Nel frattempo, le bianconere, nonostante siano in vacanza, si preparano all'inizio della nuova annata. Tra queste Andrea Staskova, protagonista di una seconda parte di stagione di alto livello, tanto da non far rimpiangere le assenze di Cristiana Girelli. L'attaccante ceca ha pubblicato sui social una foto che la ritrae in allenamento, pronta ad un altro anno in bianconero.