The only woman who has scored in ALL competitions!



Serie A

Champions League

Coppa Italia

Supercoppa Italiana



Andrea Staskova ladies and gentlemen #MondayMotivation pic.twitter.com/Jb5hzRsJxc — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) February 10, 2020

Se la Juventus di Sarri non gira, le Women di Rita Guarino vanno come un treno.è stata la grande protagonista della vittoria contro l'Empoli in Coppa Italia: una tripletta per entrare nella storia. L'attaccante ceca classe 2000, infatti, è l'unica giocatrice ad aver segnato in tutte le competizioni nelle quali ha giocato in questa stagione: campionato, Champions, Supercoppa Italiana e Coppa Italia.