La Juventus Women batte il St. Polten e si aggiudica la qualificazione alla seconda fase preliminare della Women's Champions League.– Brutto errore nel 3 a 1, errore che rinvigorisce le avversarie fino a quel momento stese dal 3 a 0– Il lancio che dà il via all'azione dell'1 a 0 è illuminante: quello che ci voleva per scardinare la difesa avversaria. In copertura è sempre presente (Dal 70'- Copre bene sulle avanzate avversarie)– Quando la partita conta, si può sempre fare affidamento sul suo prezioso apporto: anticipa le avversarie, annullando le azioni offensive, e non disdegna di farsi vedere in avanti e piazzare un paio di cross pericolosi– Ha il merito di arrivarci sempre: spesso, però, sembra camminare sul filo del rasoio. La forma migliore è ancora lontana, qualche imprecisione tecnica e movimenti macchinosi– Una partita pressoché perfetta in copertura. Non risente del mismatch fisico con le dirette avversarie. festeggia le 100 presenze come meglio non potrebbe: una garanzia– In questa primissima fase di stagione è la più in forma di tutte, quella che beneficia di più degli schemi di Montemurro. La sua intelligenza tattica e il tempismo negli inserimenti sono un'arma in più (Dall'83'- Ottima l'imbucata per il gol di Hurtig che chiude la partita)– Come un genitore che entra nella stanza dei figli litigiosi: si fionda in mezzo al caos per mettere ordine e ripulire palloni. Il lancio per Bonansea in occasione del 2 a 0 spiega perché Braghin l'abbia definita il miglior acquisto di quest'anno (Dal 70'- il suo ingresso aggiunge fosforo e ossigeno ad un reparto che in quel momento stava soffrendo)– Nel mezzo a far legna e smistare palloni: partita di tanta quantità e qualità– In alcune fasi sparisce dal gioco, quando c'è da scendere e dare una mano a Boattin, però, è sempre pronta (Dall 83' BONFANTINI s.v.)– Generosa, ma oggi fatica tanto a tenere la palla alta. in ogni caso, la partita non si può omologare senza il suo nome messo a tabellino: killer instinct!– Semplicemente di un altro livello: 2 gol e 1 assist, è lei la protagonista principale del match. Il secondo gol è uno spot per il calcio femminile, del tipo: "Non sapete cosa vi state perdendo". (Dal 70'- È glaciale come un inverno svedese nello spiazzare il portiere avversario e segnare il 4 a 1)- La sua squadra si dimostra pragmatica: oggi tenere il pallino del gioco è dura e quindi dimostra anche di saper soffrire e giocare in ripartenza