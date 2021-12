in emergenza. Nelle ultime settimane, infatti, il tecnico Montemurro - come ricordato da Tuttosport - ha perso la Salvai per la rottura del crociato e poi altre 8 giocatrici (e i due portieri).Mercoledì 5 gennaio le ragazze bianconere giocheranno a Frosinone la semifinale di Supercoppa con il Sassuolo (l'eventuale finale si disputerà sabato 8 gennaio). Il gruppo si è ritrovato martedì 28 dicembre per preparare la gara, con Montemurro che, vista l'emergenza e l'assenza di diverse calciatrici, ha iniziato a valutare da vicino il difensore, rientrata dal prestito al Pomigliano e ufficializzata proprio oggi, e l’attaccante, promossa in prima squadra dalla Primavera. Oltre ovviamente a Grosso, il colpo di mercato della finestra invernale.