Non escono buone notizie dall'urna di Nyon per la Juventus Women. La squadra di Rita Guarino dovrà cominciare il proprio percorso in Champions League affrontando ai sedicesimi di finale il Lione. Peggio di così, probabilmente, non poteva andare. La squadra francese ha vinto sette edizioni della competizione - è un record - e ha conquistato le ultime 5 edizioni; delle vere e proprie specialiste del torneo continentale. Detto questo, la palla è rotonda e ogni partita fa storia a sé, comunque vada questo sarà un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di un progetto sportivo che, nato da pochi anni, ha già raccolto trofei in Italia e spera di accumulare esperienza in Europa. La gara di andata si disputerà in Italia il 9 o il 10 dicembre mentre il ritorno in Francia si giocherà o il 15 o il 16 dicembre.