Sorteggio non particolarmente fortunato per la: alla prima esperienza tra le migliori 16 d'Europa. Le bianconere, nella fase a gironi di Champions League, giocheranno contro. In particolare, le prime due sono squadre attrezzate, che possono puntare ad andare fino in fondo alla competizione.I GIRONIChelseaWolfsburgJuventusServettePSGBreidablikReal MadridKharkivBarcellonaArsenalHoffenheimKogeLioneBAyern MonacoHackenBenficaFASCIA 1Barcelona (ESP) – campione in caricaParis Saint-Germain (FRA) – campione di FranciaBayern München (GER) – campione di GermaniaChelsea (ENG) – campione d’InghilterraFASCIA 2Lyon (FRA) – 124,400Wolfsburg (GER) – 97,100Arsenal (ENG) – 27,700Breidablik (ISL) – 17,000FASCIA 3Häcken (SWE) – 16,100Juventus (ITA) – 15,200Hoffenheim (GER) – 15,100Real Madrid (ESP) – 12,800FASCIA 4WFC Kharkiv (UKR) – 9,100Servette FCCF (SUI) – 7,600HB Køge (DEN) – 6,900Benfica (POR) – 5,600