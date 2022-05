nel corso della partita di Coppa ItaliaCeciliaaveva subito un altro grave: la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Dopo essersi lesionata il sinistro nel corso della prima partita della Juventus Women all'Allianz Stadium contro la Fiorentina. Oggidel difensore torinese e cresciuta nelle giovanili del Torino: Salvai ha terminato il suo percorso di riabilitazione ale puòsul campo di Vinovo. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui suoi profili social. Queste"Tutti i grandi obiettivi per essere raggiunti necessitano di un gran lavoro di squadra •Questa è stata la mia per 4 mesi e mezzo. Con loro giorno dopo giorno e con tante ore di lavoro abbiamo raggiunto piccoli e grandi traguardi, con dedizione e professionalità.Sono entrata qui con le stampelle ed esco oggi correndo, a testa alta e ancora più carica per continuare il lavoro nella mia vera casaGrazie a tutti coloro con cui ho condiviso poco o tanto di questo percorsoIT'S TIME TO GO HOME".