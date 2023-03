Tuning up this fine Tuesday! pic.twitter.com/tputvxb2DK — Juventus Women (@JuventusFCWomen) March 21, 2023

Un sorriso per Joe Montemurro che sta preparando la gara contro l'Inter in programma sabato alle 14.30 allo Stadio Breda. Nella seduta di allenamento odierna si è vista con il gruppo squadra Lisa Boattin che aveva rimediato un problema muscolare nella scorsa pausa nazionali. Di seguito la foto della Juventus in cui si vede la giocatrice.