Nel corso della gara contro la Fiorentina dello scorso novembre Amandaha riportato, in seguito ad uno scontro di gioco, una frattura del quinto metatarso. In seguito è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Oggi, come si vede dai profili social di Nilden ha ripreso a correre, proseguendo la sua riabilitazione al JMedical, si avvicina quindi il rientro in campo.