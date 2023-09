Sold out per la, che domani debutterà nella sua nuova "casa" - lo stadio “Pozzo-Lamarmora” di- sfidando la- "Partiamo da un grande “grazie”, a tutte le tifose e a tutti i tifosi bianconeri che domani – domenica 1° ottobre 2023 – sosteranno dallo stadio “Pozzo-Lamarmora” di Biella l’esordio casalingo della Juventus Women. In occasione del match contro la Sampdoria, con fischio d’inizio alle ore 18.00, la nuova casa delle bianconere sarà sold out. In vista della partita contro le blucerchiate, dunque, sono esaurite tutte le disponibilità di tagliandi. Una grande risposta per questo nuovo inizio da vivere al fianco delle nostre ragazze, a partire proprio da questo appuntamento. Il primo di tanti! Domani, dunque, la biglietteria in loco resterà chiusa e non sarà possibile acquistare alcun tagliando".